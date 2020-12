Neve a Genova: polemiche per mancata salatura strade

(ANSA) - GENOVA, 28 DIC - Centinaia di foto e messaggi postati sui social, questa mattina, dai tanti automobilisti genovesi fermi in coda, o dagli utenti del trasporto pubblico in attesa alle fermate, a causa dei problemi provocati dalle nevicate. Le polemiche hanno riguardato soprattutto il mancato spargimento di sale, nonostante le previsioni meteo e l'allerta neve. Operai e mezzi erano stati allertati dal Centro operativo comunale, ma non sono entrati in azione se non dopo la metà mattinata. I problemi più pesanti - comunque la situazione è rientrata entro mezzogiorno, ovvero la fine dell'allerta - si sono registrati tra Voltri e Pra', sia sulla costa sia sui quartieri collinari e nell'immediato entroterra, e poi in Valpolcevera dove la neve si è fermata da Certosa, a Trasta, a Pontedecimo, e sulle alture tra Borzoli, Fegino, Murta, Begato.

Nevicata anche in media Val Bisagno, tra Molassana, Prato.

Sant'Eusebio ma con meno disagi per la viabilità. Fino alle 11 sono state molte anche le linee di trasporto pubblico Amt il cui percorso era limitato o sospeso. Tra gli attacchi social anche quello della capogruppo del Pd in consiglio comunale Cristina Lodi: "Il piano neve del Comune evidentemente non funziona! Da giorni si sapeva e con pochi centimetri di neve la città è bloccata. Ah già, ma non abbiamo un assessore alla Protezione Civile!". (ANSA).