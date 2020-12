Mendicante insegue rapinatore market e recupera bottino

(ANSA) - BORDIGHERA, 28 DIC - Il rapinatore porta via i soldi alla cassiera di un supermercato ma il mendicante che abitualmente sosta davanti al negozio lo rincorre e gli strappa parte del bottino. E' successo a Bordighera stamani, verso le 11. Un ragazzo di circa vent'anni con un coltellino da cucina ha minacciato la cassiera del supermercato vicino alla stazione, facendosi consegnare l'incasso. E' uscito correndo ma il ragazzo nordafricano che sosta da tempo davanti al negozio per chiedere l'elemosina se ne è accorto e l'ha inseguito riuscendo a colpirlo e a strappargli di mano parte del bottino che ha subito riconsegnato. Alla fine il rapinatore si è allontanato ed è ora ricercato dai carabinieri. La cassiera è stata portata sotto choc in ospedale. "Il bottino ammonta a 500 euro - ha detto Lorenzo Viola, responsabile del supermercato - ma se questo ragazzo non ci avesse restituito parte dei soldi, sarebbe sicuramente più alto". (ANSA).