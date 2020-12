Maltempo: vanno a guardare mareggiata a Genova, due feriti

(ANSA) - GENOVA, 28 DIC - Due persone che si erano recate sul lungomare a Genova per osservare la mareggiata a Punta Vagno sono rimaste ferite cadendo sugli scogli per la forza delle onde da cui sono stati raggiunti. Soccorsi dal 118 sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Galliera e uno di loro si troverebbe in condizioni più gravi.

Sul posto erano presenti diverse persone, di varie età, e inizialmente si era temuto anche che ci fosse un disperso, richiedendo l'intervento della guardia costiera per pattugliare la costa, ma le verifiche successive hanno permesso di escludere che qualcuno del gruppo sia stato inghiottito dal mare. (ANSA).