Maltempo: neve a Genova e dintorni, primi disagi

Oltre alla forte nevicata che si è verificata stamani sulle autostrade del nodo ligure sono caduti circa 2 cm di neve anche a Genova. In città disagi soprattutto a ponente. Nel porto i tir vengono tenuti fermi per evitare la congestione del traffico ordinario. In A10 chiuso per circa un'ora il casello di Genova-Pra' per pulizia carreggiata.

ore 7:34: Forte nevicata in atto sui tratti appenninici di A7, A26, A6 e sulla Cisa dove e' stato interdetto il transito ai mezzi pesanti. Al momento non e' segnalata alcuna criticita' grazie anche al traffico scarso.

ore 8:20: Difficoltà per la neve in A10 nel tratto da Finale Ligure verso Savona. Autostrade per l'Italia segnala rallentamenti e code 'sino a Spotorno'. Nevica intensamente su A26 Genova Voltri-Gravellona Toce tra il bivio per la A10 e la Diramazione Predosa-Bettole. Sulla A7 Milano-Genova tra Serravalle Scrivia e Busalla e in A10 tra Celle Ligure e Savona. Più debole la nevicata sull'A26 Genova Voltri-Gravellona Toce tra la Predosa-Bettole e Romagnano Sesia e sull'A7 Milano-Genova tra Busalla e Genova Bolzaneto.