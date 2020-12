Maltempo: Aurelia chiusa per mareggiata tra Sestri e Lavagna

(ANSA) - SESTRI LEVANTE, 28 DIC - Chiusa la via Aurelia tra Sestri Levante e Lavagna a causa della violenta mareggiata che sta flagellando il Levante Ligure. I tecnici dell'Anas hanno compiuto un sopralluogo ai confini tra i due comuni verificando che i marosi raggiungono la sede stradale su entrambe le carreggiate e quindi è scattata la chiusura e la interruzione del servizio di trasporto pubblico. Ovviamente interrotto anche il grande cantiere di lavori dell'Anas proprio per la costruzione di una difesa a mare che possa eliminare le chiusure per mareggiata. Il traffico è deviato sull'unica via di comunicazione, l'autostrada A12 Genova-Livorno.(ANSA)