Commessa San Giorgio per lavori all'offshore Saipem

(ANSA) - GENOVA, 28 DIC - L'unità offshore Saipem Fds è arrivata a Genova per effettuare lavori di manutenzione meccanica e carpenteria. Per il cantiere San Giorgio del porto che fa capo a Gin (Genova industrie navali) la commessa segna un consolidamento della collaborazione con Saipem. Nel 2012, infatti, Saipem Fds era già stata ospite al Chantier naval de Marseille, sempre del gruppo Gin. E nel 2015 San Giorgio del porto aveva effettuato, a Genova, lavori di riparazione e refitting della Saipem 10000. Ormeggiata al molo ex Superbacino, la nave multiuso Saipem Fds, resterà a Genova per tre mesi, e per i lavori, parte in banchina e parte in bacino, saranno impiegate quasi 200 persone al giorno tra tecnici e ingegneri.

