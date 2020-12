Vax Day: sindaco Genova, comincia nuova era

(ANSA) - GENOVA, 27 DIC - "Oggi comincia una nuova era, il cammino sarà in discesa, vogliamo che Genova riprenda quel cammino di crescita che abbiamo dovuto rallentare per la pandemia". Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci oggi a margine del Vaccine Day che si tiene al San Martino.

"Sono qui per ringraziare tutti coloro che si sono dati da fare per questo risultato - ha concluso Bucci -. E' bello sapere che il mondo si difende. Voglio mandare un messaggio a tutti i genovesi: vaccinarsi è importante anche per la città. Ce la faremo" (ANSA).