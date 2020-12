Toti cita Churchill, è l'inizio della fine

(ANSA) - GENOVA, 27 DIC - "Oggi non è la fine. Non è l'inizio della fine. Piuttosto la fine dell'inizio". Il governatore della Liguria Giovanni Toti, oggi al San Martino per assistere al Vaccine Day, ha citato Winston Churchill per definire l'importanza dell'inizio delle vaccinazioni in Italia. "E' un momento storico quello che viviamo stamani - ha detto -, nulla di simile ricordo sia da punto vi sta medico clinico che emotivo. Oggi viene messa una pietra miliare nella strada per uscire dalla pandemia". "Ho visto che molti chiedono perché noi politici non ci stiamo vaccinando - ha concluso . Io spero di vaccinarmi al più presto, sono entusiasta e c'è grande fiducia del mondo medico. Ma stiamo partendo dalle persone più esposte e noi non lo siamo". (ANSA).