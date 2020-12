Sampdoria all'attacco sul mercato, piace Djuric

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - La Sampdoria va all'attacco nel mercato che si aprirà ad inizio gennaio. Servono rinforzi per la linea offensiva anche perché Manolo Gabbiadini potrebbe essere fermo almeno fino a metà febbraio dopo l'operazione effettuata nei giorni scorsi a Roma per risolvere il problema all'ernia inguinale che lo affliggeva da tempo. Dalla Bosnia rimbalza la voce di un nuovo interessamento, dopo quello estivo, nei confronti dell'attaccante della Salernitana Milan Djuric autore in questa stagione di quattro reti in tredici presenze. Ma serve una proposta importante per convincere a cedere la società campana che punta molto sul giocatore che fa parte anche della nazionale bosniaca. Intanto dall'Atalanta potrebbe tornare l'esterno destro Fabio Depaoli ceduto in prestito la scorsa estate proprio ai bergamaschi ma ha collezionato solo 3 presenze. E potrebbe rientrare alla Sampdoria per aiutare la squadra di Claudio Ranieri. (ANSA).