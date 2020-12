Incendio in appartamento a Spezia, donna in ospedale

(ANSA) - LA SPEZIA, 27 DIC - Ancora un incendio in appartamento alla Spezia, dopo quello del giorno di Natale che ha visto andare a fuoco l'intero ultimo piano di una palazzina in centro città. Anche questa volta una donna è stata trasferita in ospedale per un principio di intossicazione. I Vigili del Fuoco sono intervenuti stamani in località Buonviaggio con 2 squadre e tre automezzi per affrontare un principio di incendio all'interno di un appartamento. Il denso fumo nero sprigionato dagli arredi ha imposto l'evacuazione della coppia che occupava la casa assieme ai due cani. La donna è stata trasferita al Pronto Soccorso del Sant'Andrea. Sul posto personale sanitario e Carabinieri. (ANSA).