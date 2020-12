Fotografata congiunzione Saturno-Giove, fu 'stella' per Magi

(ANSA) - GENOVA, 27 DIC - Fotografata dall'Osservatorio del Righi di Genova la congiunzione Giove-Saturno che, secondo Keplero, fu la 'stella' per i Magi che si recavano in adorazione del Gesù bambino. I due pianeti appaiono ancora ravvicinati in cielo anche se in fase di allontanamento reciproco. L'immagine è stata ripresa da Marina Costa e Walter Riva dell'Osservatorio Astronomico del Righi.

Secondo l'ipotesi di Keplero, astronomo e teologo luterano tedesco vissuto tra la fine del Cinquecento e l'inizio del Seicento, fu proprio una simile congiunzione fra Giove e Saturno avvenuta fra il 7 e il 6 aC a rappresentare la 'stella' seguita dai Magi citata nel Vangelo di Matteo. Simbolicamente, la congiunzione fra Giove e Saturno potrebbe aver suggerito ai Magi, che erano astrologi, che era venuto il tempo (Saturno) che un grande re (Giove) di giustizia (ancora Saturno) arrivasse a regnare sulla Giudea, perché la costellazione nella quale all'epoca avvenne la congiunzione era quella dei Pesci, simbolo di Mosè e per estensione di tutto il popolo ebraico. (ANSA).