Vax Day, al via campagna vaccinale Regione Liguria

(ANSA) - GENOVA, 26 DIC - Hanno combattuto il Covid in prima linea e sono stati scelti quali testimonial della campagna vaccinale in Liguria che partirà domani, in tutta Italia. Il Vax Day li vedrà come i primi liguri a ricevere il vaccino antiCovid al Policlinico San Martino: sono due medici, una coordinatrice infermieristica, uno specializzando, il volontario di una pubblica assistenza, un tecnico specializzato in disinfezioni.

Gloria Capriata, infermiera della Rianimazione dell'ospedale Policlinico San Martino, è il volto della campagna vaccinale.

"Mi porto dentro tanti ricordi - ha detto in un breve video realizzato da Regione Liguria con Alisa e Policlinico -. Ricordi belli, per tutto quello che siamo riusciti a fare come infermieri, medici e oss e ricordi brutti per tutto quello che abbiamo visto. Certo, faccio il vaccino in tutta tranquillità e con orgoglio per essere stata scelta come testimonial di questa campagna vaccinale, per quello che rappresenta, per il simbolo in sé. Un messaggio per tutti, una cosa che stimoli tutti quanti. Vacciniamoci, è un gesto importante. soprattutto per noi che siamo in prima linea".

Marco Giglio, tecnico della disinfezione, della pandemia ricorda "i momenti di paura e di tensione. Non disinfettiamo solo ambulanze ma anche luoghi direttamente a contatto con i pazienti. Il vaccino? paura, ma anche tanta fiducia perché vaccinarsi è un atto di fiducia e di civiltà. E poi, come dire... meglio il vaccino oggi che un altro lockdown domani" (ANSA).