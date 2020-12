Toti, macchina è pronta, possiamo partire

(ANSA) - GENOVA, 26 DIC - "La macchina è pronta. Possiamo stoccare fino a 700 mila dosi che dubito arriveranno tutte insieme. Le squadre sono pronte, possiamo partire". Lo ha detto il governatore ligure Giovanni Toti presentato il Vaccine day che prenderà il via domattina alle 9,30 al Policlinico San Marino di Genova. "Nella prima fase verranno vaccinati 60.142 tra operatori sanitari e anziani delle rsa - ha aggiunto il professor Ansaldi, responsabile della prevenzione dell'azienda sanitaria ligure Alisa -. Poi nella seconda fase pensiamo di vaccinare circa 500 mila liguri". Le prime 320 dosi di vaccino arriveranno domattina alle 8 al Policlinico San Martino già scongelate per fare in modo che possano essere immediatamente preparate. Le altre dosi, che saranno consegnate dal 28 gennaio, arriveranno congelate a -80. Le 100 dosi destinate alle Rsa verranno affidate a squadre speciali che hanno ricevuto specifiche istruzioni dall'Iss. Le prossime dosi - dovrebbero arrivarne circa 15 mila alla settimana - sono programmate a partire dal 28 dicembre e fino a fine gennaio. "Leggo di persone che si chiedono se è il caso di vaccinarsi o meno. Voglio fare un commento come sindaco. Vaccinarsi non significa solo difendere la propria salute, difendersi contro il contagio ma significa rispettare anche la salute degli altri, significa diminuire le possibilità di contagio anche per le altre persone - ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci "E' un atto importante e di civiltà - ha concluso - anche nei confronti della stessa città. Quindi vorrei che i genovesi lo vedessero da questo punto di vista". (ANSA).