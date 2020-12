Picchia mamma e papà il giorno di Natale, arrestato

(ANSA) - CELLE LIGURE, 26 DIC - Ha picchiato i genitori fino a mandarli in ospedale ma è stato fermato e arrestato per maltrattamenti in famiglia dai carabinieri di Celle Ligure (Savona). Un ragazzo di 19 anni, già colpito dal provvedimento di ammonimento da parte della questura per aver maltrattato la madre, il giorno di Natale ha picchiato i genitori, devastato suppellettili e mobili all'interno dell'abitazione e ha tentato pure di picchiare i carabinieri.

I genitori, a causa delle botte, sono stati trasportati presso l'ospedale di Savona per le cure mediche: ne avranno per 15 e 5 giorni. (ANSA).