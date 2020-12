Omicidio Ventimiglia: presunto killer non risponde al gip

(ANSA) - BORDIGHERA, 26 DIC - Domenico Pellegrino, 23 anni, accusato di aver ucciso Joseph Fedele, 60 anni, il 21 ottobre a Ventimiglia si è avvalso della facoltà di non rispondere stamani davanti al gip Carla Pastorini, di Genova. Pellegrino, accusato di omicidio volontario con l'aggravante mafiosa, è comparso davanti al gip in videochiamata dal carcere di Marassi. Il giudice ha così messo agli atti le dichiarazioni rilasciate da Pellegrino nell'interrogatorio di martedì 22 dicembre reso al pm distrettuale Marco Zocco. Nella stessa inchiesta è indagato anche Girolamo Condoluci, 44 anni, accusato di favoreggiamento.

Fedele venne fatto inginocchiare e ucciso con almeno due colpi di arma da fuoco: uno alla sommità della testa e uno alla nuca.

Ancora in fase di accertamento il movente, che comunque sarebbe legato a una lite finita in tragedia. (ANSA).