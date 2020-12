Meteo, in entroterra Chiavari raffiche vento a 183 km/h

(ANSA) - GENOVA, 26 DIC - Dopo i venti di burrasca forte della notte scorsa, con il vento che nell'entroterra di Chiavari ha soffiato a 182.9 km/h, e il calo termico con i -7.8°C a Poggio Fearza, nell'imperiese, il Centro Meteo Arpal ha emanato un avviso meteorologico, lo strumento che segnala fenomeni meteo intensi, per l'ondata di maltempo in arrivo dopo il sole di oggi odierno, che già oggi produrrà una mareggiata intensa lungo le coste del centro-levante regionale. Per inquadrare al meglio possibile gli altri fenomeni meteo che accompagneranno il passaggio di una perturbazione da lunedì con pioggia, neve, gelicidio, freddo e vento, "bisognerà aspettare - scrivono i previsori - le valutazioni sulle uscite modellistiche di domani mattina". (ANSA).