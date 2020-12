Liguria, 34 casi positivi su 521 tamponi

(ANSA) - GENOVA, 26 DIC - Trentaquattro casi positivi su 521 tamponi molecolari e 523 test rapidi processati in Liguria.

Secondo quanto riportato dal quotidiano bollettino della Regione Liguria, in base ai dati flusso Alisa-Ministero, i deceduti sono due e sono donne di 76 e 92 anni. Crescono di 11 unità gli ospedalizzati che a oggi sono 738. 66 i pazienti in Intensiva.

Calano invece i pazienti in isolamento domiciliare che a oggi sono 4.934, otto in meno rispetto a ieri. In sorveglianza attiva ci sono invece 5.640 soggetti. (ANSA).