Covid: polizia identifica 1567 persone tra 24 e 26 dicembre

(ANSA) - GENOVA, 26 DIC - Sono state 1567 le persone identificate dalla polizia nei primi due giorni di lockdown a Genova. Di queste 13 sono state sanzionate per mancato rispetto delle norme anti covid mentre due sono state denunciate perché hanno violato la quarantena.

In strada erano 175 le pattuglie di polizia. Gli agenti hanno controllato 38 negozi: solo per uno è stata disposta la chiusura per cinque giorni. (ANSA).