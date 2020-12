Cade in bagno, anziano salvato da polizia

(ANSA) - GENOVA, 26 DIC - I poliziotti delle volanti hanno salvato ieri pomeriggio un anziano solo in casa caduto in bagno.

L'uomo, 80 anni, stava per entrare nella doccia quando è scivolato. Non riuscendo ad alzarsi ha iniziato a chiedere aiuto. Dopo alcune ore un vicino di casa ha sentito i lamenti e ha chiamato i soccorsi.

Sul posto sono arrivati oltre alle volanti anche i vigili del fuoco che sono riusciti a entrare da un balcone vicino.

L'anziano aveva diverse ecchimosi sul corpo ed era impaurito. A quel punto i poliziotti hanno chiamato il 118 per farlo ricoverare al Galliera. (ANSA).