Bassetti, domani giornata storica per Europa

(ANSA) - GENOVA, 26 DIC - "Guardiamo a domani che sarà una giornata storica per l'Europa con l'inizio delle vaccinazioni per il Covid per gli operatori sanitari". Lo ha scritto sui social l'infettivologo genovese Matteo Bassetti.

"Vaccinarsi in generale e, più specificatamente per il Covid - ha scritto - rappresenta un atto d'amore verso noi stessi, verso le persone a cui vogliamo bene e verso la società in cui viviamo. Un grande atto d'amore". (ANSA).