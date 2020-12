Spento incendio in appartamento spezzino, vigili del fuoco feriti dimessi

Potrebbe esser stato un cortocircuito dell'impianto di illuminazione di un albero di Natale a generare le fiamme che hanno generato un devastante incendio in un appartamento all'ultimo piano di una palazzina in centro alla Spezia.



Le fiamme sono state alimentate dal forte vento. Due vigili del fuoco sono rimasti feriti mentre intervenivano.

Non si registrano altri feriti, ma le famiglie della palazzina fatte sfollare per precauzione sono ancora fuori dalle loro abitazioni.



Oltre ai due vigili del fuoco rimasti feriti nelle operazioni di spegnimento dell'incendio che ha devastato stamani l'ultimo piano di una palazzina in centro alla Spezia, secondo quanto appreso sarebbero rimaste lievemente intossicate anche due persone che sono state ricoverate e già dimesse. I due sono stati accompagnati al centro della Croce Rossa dove si trovano alcuni degli sfollati.

E' stato spento l'incendio che ha devastato l'ultimo piano di una palazzina in via del Prione, in centro alla Spezia. I vigili del fuoco, che hanno lavorato ininterrottamente da stamani alle 10,30 con autobotti e squadre in supporto da Genova e Massa Carrara, stanno smassando le macerie per neutralizzare eventuali focolai. I due Vigili del fuoco feriti sono stati dimessi dall'ospedale e rimandati a casa.