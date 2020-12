Comunità S.Egidio Genova, serenate sotto le Rsa

(ANSA) - GENOVA, 25 DIC - Serenate natalizie sotto 28 istituti per anziani e rsa genovesi, oltre 5 mila ceste di natale consegnate a più di 13 mila persone tra cui 2 mila bambini e altrettanti anziani, 150 pasti caldi distribuiti agli homeless genovesi e agli anziani soli: è passata così la notte di Natale per i volontari della Comunità di Sant'Egidio di Genova che continueranno anche oggi a distribuire cibo e piccoli regali. "La solitudine e la richiesta di vicinanza - ha detto Sergio Casali della Comunità di Sant'Egidio - è la sfida alla quale rispondiamo come possiamo". (ANSA).