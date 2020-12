Natale: direttore Palazzo Ducale,uniti da filo rosso cultura

(ANSA) - GENOVA, 24 DIC - "Palazzo Ducale è idealmente vicino a tutti voi in questi giorni di festa. Anche se siamo distanziati abbiamo questo filo rosso fortissimo della cultura che ci tiene uniti". Lo ha detto Serena Bertolucci, direttore di Palazzo Ducale di Genova che ha scelto come sfondo per fare gli auguri di Natale on line la 'Madonna della Scala' del Buonarroti, uno dei capolavori ospitati nelle sale del Ducale.

"Per farvi compagnia e portarvi alcuni momenti di bellezza eccoci qua di fronte a alcuni capolavori ospitati nella mostra dedicata a Michelangelo - ha detto Bertolucci - e in particolar modo alla 'Madonna della Scala', opera giovanile del Buonarroti che ci presenta Maria come colei che porta e condivide il Cristo ma in un momento ancora di umana tenerezza, quasi a celare questo bambino per poi svelarlo e portare avanti il cammino della salvezza. Con l'augurio - ha concluso - di vederci presto qui nelle nostre sale condivido con voi la speranza di un anno migliore". (ANSA).