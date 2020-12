Consiglio Liguria approva bilancio, 2021 da 5,6 mld

(ANSA) - GENOVA, 24 DIC - Il bilancio di previsione triennale della Regione Liguria che prevede 5,6 miliardi di euro di investimenti nel 2021 è stato approvato in serata a Genova dal Consiglio regionale con 19 voti a favore (centrodestra) e 10 contrari (centrosinistra e M5S). Prevista l'istituzione di un fondo straordinario di 5 milioni di euro per garantire l'esenzione dell'addizionale Irpef per la sanità ai redditi inferiori ai 28 mila euro annui e altri 5 milioni per un sostegno a fondo perduto alle microimprese.

Gran parte delle risorse saranno destinate alla sanità che assorbirà 3 miliardi e 613 milioni di euro, in crescita rispetto ai 3 miliardi e 376 milioni previsti nel fondo sanitario regionale nel 2020 prima della pandemia covid.

Al servizio sanitario regionale per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza saranno destinati 3 miliardi e 478 milioni di euro, al ripiano dei disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi 62 milioni di euro, agli investimenti sanitari 70,5 milioni di euro, più ulteriori spese minori.

Ai trasporti la Regione destinerà 340,3 milioni di euro, alle politiche sociali 117,2 milioni, allo sviluppo economico 168,5 milioni, alle politiche per il lavoro e la formazione 110,3 milioni. Per l'istruzione e il diritto allo studio saranno stanziati complessivamente 32,3 milioni, per la tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 4,8 milioni, per le politiche giovanili, sport e tempo libero 1,6 milioni, per il turismo 5,8 milioni, per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa 38,5 milioni, per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente 45,7 milioni, per le politiche agroalimentari e per la pesca 23,9 milioni, per l'energia e la diversificazione energetica 10 milioni, per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 18,2 milioni, per le relazioni internazionali 12,7 milioni e per la gestione del debito pubblico 292,9 milioni. (ANSA).