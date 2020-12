Aeroporto Genova, a Integra e Ceisis i lavori di ampliamento

(ANSA) - GENOVA, 24 DIC - Il cda di Aeroporto di Genova ha dato il via libera all'assegnazione dei lavori per l'ampliamento del terminal passeggeri del 'C.Colombo'. Il soggetto aggiudicatario è l'ati tra il Consorzio Integra e Ceisis. I progettisti incaricati sono Steam, Vmv Ingegneria e Studio Gnudi. La decisione è arrivata all'indomani dell'approvazione del bilancio regionale, che prevede un finanziamento di 5 mln per la riqualificazione dello scalo. Entro le prossime settimane avverrà la formalizzazione del contratto di appalto, che consentirà la finalizzazione del progetto e la successiva apertura del cantiere.I lavori potranno quindi prendere il via nel 2021, come da cronoprogramma.

La spesa complessiva per la realizzazione dell'opera sarà di circa 20 mln di euro, al lordo dei ribassi di gara. Di questi, 11,3 mln verranno stanziati dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale nel quadro del Programma Straordinario d'Investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'Aeroporto.

Regione Liguria ha inoltre stanziato ulteriori 5 milioni di euro, inseriti nel bilancio previsionale approvato ieri, che consentiranno di coprire le spese per investimenti previste nei Piano Aziendale e di non differire, a seguito delle ripercussioni negative della pandemia, i programmi di sviluppo già avviati. (ANSA).