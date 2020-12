Questura Savona indaga su flussi dal Medio Oriente

(ANSA) - GENOVA, 23 DIC - Da tempo la questura di Savona sta portando avanti un'indagine sui flussi di cittadini mediorientali che passano dal savonese per andare in Francia. A inizio novembre, ad esempio, un gruppo di 6 afghani, con donne e bambini, era stato scoperto a viaggiare clandestinamente all'interno di un camion, su cui erano saliti di nascosto. In quel caso i profughi avevano varcato il confine a Trieste ed erano appunto diretti in Francia: il mezzo, però, doveva fare una consegna alla Flexopack di Villanova d'Albenga, dove gli operai avevano scoperto i clandestini. Un mese dopo, a inizio dicembre, un altro gruppo, di nuovo afghani, era stato intercettato a Cisano Sul Neva. Ora le indagini sono volte a capire se il flusso sia in qualche modo strutturato e sfruttato da qualche organizzazione. (ANSA).