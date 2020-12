Natale: Entella dona libri a ragazzi delle squadre giovanili

(ANSA) - CHIAVARI, 23 DIC - Un regalo insolito per i ragazzi del settore giovanile dell'Entella. Il club del presidente Antonio Gozzi, da sempre attenta alla crescita non solo sportiva dei i suoi baby calciatori e alla loro quotidianità ha deciso di donare dei libri. La scelta è ricaduta su "GOALS. 98 storie +1" di Gianluca Vialli, "La mia vita dietro un pallone" di Sara Gama e "Fugees Football Club" di Igor De Amicis e Paola Lucianini.

"Si tratta di libri dalla chiara impronta sportiva e motivazionale, esempi di vita da seguire e dai quali trarre insegnamenti sia dentro che fuori dal campo. Un regalo in chiaro stile Entella perchè a questa età, essere protagonisti nel rettangolo verde è importante, ma aiutare i ragazzi fortificando i valori veri della vita lo è molto di più", spiega la società biancoceleste. L'Entella, però, non si vuole fermare, e grazie all'instancabile lavoro di Sabina Croce, moglie del presidente Gozzi, vuole fare molto di più. La società biancoceleste sta lavorando per allestire una piccola biblioteca per tutti i ragazzi del settore giovanile. (ANSA).