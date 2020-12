Covid: 228 nuovi casi e 21 decessi

Sono 228 i nuovi positivi al covid in Liguria, scoperti con 3936 tamponi molecolari. Il rapporto tamponi - positivi è del 5,79% (ieri era 5,7), mentre a livello nazionale è dell'8,3%. I nuovi positivi sono segnalati 32 a Imperia, 57 a Savona, 54 alla Spezia, 5 nel Tigullio e 80 nella Asl3 di Genova. I positivi sono complessivamente 7118, 365 in meno rispetto a ieri.

Gli ospedalizzati sono in calo: sono 753, 12 in meno rispetto alle 24 ore precedenti. Tra i ricoverati 64 sono in terapia intensiva, ieri erano 65.

Il virus ha ucciso altre 21 persone, portando il totale dei decessi a 2819: gli ultimi morti avevano un'età compresa tra i 57 e i 98 anni, erano 12 donne 9 uomini.

I guariti sono 572. In isolamento domiciliare ci sono 5424 persone, 279 in meno, e in sorveglianza attiva ce ne sono 5988 erano 5915.