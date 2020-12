Concerto vicino ospedale per nonna

Un concerto di Natale dedicato alla nonna ricoverata al reparto Covid di Sanremo, ma anche agli altri degenti, che purtroppo non potranno trascorrere le festività accanto ai propri familiari e, perché no, al personale sanitario che da mesi ormai è protagonista di una dura battaglia contro il virus.

Lei è Francesca Furfari, 42 anni, di Sanremo, che domani alle 15 si esibirà in concerto sul piazzale esterno dell'ospedale Borea, tra il padiglione Giannoni e il Castillo. Proporrà un repertorio di brani natalizi, con alcune basi come accompagnamento musicale.

"Tutto è nato dalla morte di mio nonno, per Covid, avvenuta una ventina di giorni fa. Quasi in contemporanea è stata ricoverata anche mia nonna, che per fortuna ha superato la fase critica. Ora si trova nel reparto di Medicina, sta meglio, ma è ancora positiva è quindi non può tornare a casa. Solitamente mi esibisco nei locali della Riviera, ma in questo periodo di restrizioni siamo in una situazione di stand by a livello professionale". Un modo insomma per regalare un attimo di gioia ai tanti degenti ancora ricoverati, che riescono ad avere un contatto col mondo esterno soltanto attraverso tablet o smartphone. "Tante persone che dovranno per forza trascorrere il Natale in ospedale - prosegue Francesca -. Il mio obiettivo è regalare a tutti loro una mezzora un po' diversa, affinché possano distrarsi e pensare ad altro. Voglio anche dedicare questo concerto anche al personale, che è sempre disponibile, malgrado stia vivendo una situazione davvero complessa sotto ogni punto di vista".