Carige: premio da 420 euro e attenzione ai giovani

(ANSA) - GENOVA, 23 DIC - Un premio straordinario di 420 per tutti i dipendenti e definizione di inquadramenti e percorsi professionali. È quanto prevede l'accordo chiuso tra sindacati e Banca Carige. Il premio, sottoforma di voucher per acquisti spesa e carburanti, legato al lavoro svolto nel 2020, verrà pagato entro il 15 gennaio. I sindacati e la Banca hanno inoltre stabilito ulteriori impegni sulla formazione e sui giovani.

Previsto anche un riconoscimento, legato all'emergenza covid, per i dipendenti con figli fino ai 16 anni o minori con handicap,che permette una gestione più flessibile delle ferie (fino a 5 giorni, 2 dei quali utilizzabili anche ad ore).

"Si tratta di un complesso di accordi che mettono al centro dell'attenzione il lavoro eccezionale svolto da tutti i colleghi negli ultimi anni e soprattutto nel 2020 - commenta Alessandro Mutini, coordinatore Fabi Gruppo Banca Carige - Consentono di affrontare le nuove sfide, come la ristrutturazione commerciale in atto, ma anche altre, con strumenti più adeguati e con maggiori certezze per i colleghi".

Per Matteo Muzio, della First CISL "sono stati ridefiniti "i percorsi di carriera ed è stata posta attenzione sui giovani. Di fatto vengono abbreviati i tempi per il percepimento di un automatismo economico previsto dal contratto nazionale di categoria. L'accordo prende in considerazione anche la formazione, tema che riteniamo fondamentale" (ANSA).