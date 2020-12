Ballardini, buona vittoria ma c'è tanto da migliorare

(ANSA) - LA SPEZIA, 23 DIC - "Bacchetta magica? No. È stata una buona vittoria, ma bisogna migliorare tanto sia nella fase di costruzione che nelle chiusure", così il neo mister del Genoa, Davide Ballardini, commenta la vittoria del suo Genoa nel derby contro lo Spezia, sottolineando come "questa squadra ha bisogno di essere aggiustata. Voglio che si sappia gestire la palla. Voglio una squadra compatta che fa pressione, sono tante le cose che devono essere migliorate».

Sull'altro versante, il tecnico dello Spezia, Vincenzo Italiano, mastica amaro: "Abbiamo concesso pochissimo, abbiamo avuto il pallino del gioco per tutta la gara ma due errori ci hanno condannato. In questo momento stiamo subendo una flessione nei risultati, non nella prestazione, ma bisogna trovare il rimedio. Avremmo messo la firma per trovarci prima di Natale fuori dalla zona retrocessione, non dobbiamo mollare". (ANSA).