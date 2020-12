Ballardini esordio col botto, il Genoa si risolleva

La cura Ballardini funziona subito e il Genoa, che non vinceva dalla prima giornata di campionato, fa suo il derby contro lo Spezia e si rilancia nella corsa alla salvezza. Al Picco, finisce 2 a 1 per i Grifoni, bravi a pareggiare subito con Destro l'iniziale vantaggio delle Aquile con il solito Nzola, per poi conquistare i tre punti nella ripresa con il calcio di rigore realizzato da Criscito.

Ballardini opta per il suo 3-5-2, con Criscito arretrato in difesa, Czyborra e Ghiglione ad agire sulle fasce, Badelj in cabina di regia e la coppia Destro-Pandev in avanti. Lo Spezia di Vincenzo Italiano è invece quello annunciato alla vigilia, con Gyasi e Farias ad agire ai fianchi di Nzola. E proprio il francese dopo appena dieci minuti rompe l'equilibrio, segnando il suo settimo gol in campionato con un tocco sotto misura sul cross basso di Gyasi. Il Genoa però dimostra di non accusare il colpo, alza il baricentro e al 16' centra subito il pareggio, con Pandev che conquista un corto disimpegno di Chabot, si invola verso l'area e poi scarica per Destro che, tutto solo, batte Provedel

Al 25' della ripresa il Genoa con un lampo fa sua la partita. Terzi perde una palla a centrocampo, Pandev premia l'inserimento di Behrami: contatto in area con lo stesso Terzi sul quale l'arbitro Massa dapprima lascia correre poi, dopo essere richiamato dalla Var, assegna il rigore che Criscito realizza. Il genoa sfiora il terzo gol a tempo ormai scaduto con Scamacca, che a tu per tu con Provedel calcia addosso al portiere. Il Genoa torna alla vittoria dopo tre mesi, e si rilancia. Lo Spezia, che ha conquistato solo un punto nelle ultime cinque partite, è quartultimo a 11 ma vede pericolosamente avvicinarsi la zona retrocessione, ora vicina appena un punto.