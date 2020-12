Genoa: per la 'prima' Ballardini perde Sturaro

(ANSA) - GENOVA, 22 DIC - Brutte notizie per Davide Ballardini atteso domani a Spezia dall'esordio sulla panchina del Genoa dopo essere subentrato ieri all'esonerato Rolando Maran. Durante la seduta della vigilia si è fermato Stefano Sturaro. Il centrocampista sanremese ha lamentato un problema ai flessori e nei prossimi giorni sarà sottoposto ad accertamenti.

Sturaro si va ad aggiungere a tanti altri giocatori indisponibili: Biraschi, Cassata, Parigini, Marchetti, Pellegrini e Zapata, quest'ultimo peraltro in recupero e tornato a lavorare sul campo.

Per la delicata sfida salvezza con gli aquilotti pochi i cambiamenti attesi dopo un solo allenamento completo sostenuto.

Il tecnico romagnolo potrebbe tornare allo schema 3-5-2, con il dubbio se mettere Criscito in difesa o a centrocampo. La coppia offensiva di partenza potrebbe essere composta da Shomurodov e Scamacca, mentre Destro e Pandev potrebbero entrare a partita in corso. (ANSA).