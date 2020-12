Genoa; Ballardini, impariamo a trovare soddisfazioni faticando

(ANSA) - GENOVA, 22 DIC - Appena due allenamenti, ma solo uno con la squadra al completo. Per Davide Ballardini, neo allenatore del Genoa, domani sarà già campionato con una sfida delicatissima per la classifica, in trasferta contro lo Spezia.

"Dire due allenamenti è tanto, in realtà ieri chi ha giocato a Benevento ha fatto defaticante e chi non ha giocato si è allenato - ha sottolineato oggi l'allenatore -. Nonostante questo tutti noi abbiamo il desiderio di fare una bella partita.

Solo così puoi essere competitivo. Puoi anche divertirti faticando ma devi essere sempre molto serio e darti sempre molto da fare. Nella serietà, nell'impegno e nella fatica poi trovi la soddisfazione".

Il ritorno è segnato dall'affetto dei tifosi ma anche da una situazione di classifica preoccupante con il Genoa in zona retrocessione e una sola vittoria alla prima giornata.

"Ogni volta che torno al Genoa e a Genova c'è tanta emozione, ma anche tanta responsabilità e tanta voglia di iniziare ad allenare. Tanta voglia di campo perché il campo è la nostra vita - ha aggiunto Ballardini -. La classifica la guardi e la guardiamo tutti. Perché è così. Però è chiaro che da qui in avanti dovremo cercare di fare meglio di quello fatto fino ad ora. Per la siamo tutti dispiaciuti, per non dire altro, ma questo deve servire per spingerci a fare qualcosa di meglio".

Il primo allenamento al completo, esclusi i sei infortunati (Zapata, Marchetti, Cassata, Parigini, Pellegrini e Biraschi), viene sostenuto nel pomeriggio e preceduto dalla consueta visione dei filmati in sala video. Nessuna indicazione di formazione per ora anche se appare molto probabile un ritorno alla difesa a 3, per un Genoa che prima di tutto cercherà di blindare la porta, considerando che la media gol subiti fino ad ora è di due reti a gara. (ANSA).