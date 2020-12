Sequestrati al porto di Genova Prà 170 monopattini cinesi

(ANSA) - GENOVA, 21 DIC - Intercettati dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli (ADM) di Genova 170 monopattini elettrici di vari modelli, importati dalla Cina da un'azienda dell'Italia del nord. La merce è risultata irregolare. I monopattini erano muniti di marcatura CE non supportata da rapporti di prova per la valutazione della conformità ed erano privi di altra documentazione. Alla società importatrice è stata notificata una sanzione di 60.000 euro D'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico, la merce, che resta sotto vigilanza doganale, è stata inviata in un apposito magazzino per essere correttamente rietichettata e per essere corredata di istruzioni in italiano.

I monopattini elettrici, interessati in queste settimane dal "bonus mobilità" con un contributo pari al 60% del prezzo di acquisto (sino a 500 euro), potranno essere commercializzati al dettaglio solo una volta completati i test di regolarità richiesti dal Mise. (ANSA).