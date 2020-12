Festa di compleanno in palestra, 14 persone multate

(ANSA) - GENOVA, 21 DIC - Festeggiano un compleanno all'interno di una palestra senza tener conto della normativa antiCovid ma sono stati scoperti e multati dalla polizia. E' successo a Savona dove ieri pomeriggio gli agenti delle Volanti hanno sorpreso quattordici persone a far festa. Per tutti è scattata la violazione amministrativa prevista dalla normativa in materia di prevenzione da contagio Covid-19. (ANSA).