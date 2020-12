Disordini a Genova dopo protesta anti-Dpcm, 10 denunciati

(ANSA) - GENOVA, 21 DIC - La Digos di Genova ha identificato e denunciato dieci persone, tutte di età compresa tra i 20 e i 28 anni, considerate responsabili dei disordini scoppiati al termine della manifestazione ant-dpcm organizzata lo scorso 28 ottobre in piazza De Ferrari. Dopo il presidio a cui avevano partecipato diverse centinaia di persone, un gruppo aveva dato vita a un corteo per le vie del centro. All'altezza di via XX Settembre c'erano stati alcuni lanci di fumogeni e bottiglie, poi l'aggressione verbale e fisica ad alcuni agenti e giornalisti . Poi altri lanci di bottiglie e la fuga nei vicoli di alcuni gruppetti sparuti di manifestanti. Uno solo di loro era stato colto sul fatto e portato in Questura. Le indagini condotte dalla sezione investigativa della Digos nei giorni successivi hanno consentito di individuare complessivamente dieci persone: 8 italiani e due giovani stranieri, quasi tutti con precedenti per reati comuni e residenti quasi tutti tra Sampierdarena e Cornigliano. Sono accusati a vario titolo di resistenza, lancio di oggetti atti a offendere, lesioni e travisamento. Nelle corso delle perquisizioni a casa dei 10 giovani sono stati trovati e sequestrati gli indumenti indossati durante la manifestazione. (ANSA).