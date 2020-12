Covid: in Liguria 14 morti e 177 nuovi casi

(ANSA) - GENOVA, 21 DIC - Sono 177 i nuovi casi di positività al covid registrati in Liguria nelle ultime 24 ore. I tamponi molecolari compiuti sono 1486. Il rapporto tra positivi e tamponi è dell'11,91%, in crescita, a livello nazionale è del 12,3%. I nuovi casi sono stati trovati 4 nell'Imperiese, ben 72 nel Savonese, 3 nello Spezzino, 15 nel Tiigullio, 80 a Genova e tre sono residenti fuori regione.

I positivi sono comunque in calo: sono 7553, 74 in meno rispetto a ieri.

I morti sono 14, per un totale di 2782. Gli ultimi decessi riguardano 10 uomini e 4 donne con una età compresa tra i 51 anni (un uomo che era ricoverato al San Martino) e i 90 anni (un altro uomo anche lui in cura al San Martino).

Gli ospedalizzati decrescono: sono 758, di cui 70 in terapia intensiva (come ieri): complessivamente ci sono 7 posti letto in meno occupati.

In isolamento domiciliare ci sono 5830 persone, 240 in meno rispetto alle 24 ore precedenti e in sorveglianza attiva ce ne sono 5915, ieri erano 6249 (ANSA).