Covid: appello di CulturaIdentita', "Riaprite i musei"

(ANSA) - GENOVA, 21 DIC - "Il contagio della cultura non uccide: riaprite i musei". E' il messaggio di CulturaIdentità, l'associazione fondata nel 2018 dall'attore ed editore Edoardo Sylos Labini, il cui scopo risiede nella tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio paesaggistico, culturale e artistico e dell'identità italiana, che può contare su centinaia di iscritti in tutta Italia compresa la sezione di Genova diretta dall'editore e saggista Andrea Lombardi che spiega in una nota: "CulturaIdentità ha deciso di lanciare una campagna di sensibilizzazione che riporti all'attenzione del Ministro della Cultura, Dario Franceschini, del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e soprattutto del Presidente Sergio Mattarella, i temi peraltro già contenuti in un appello promosso un mese fa dal direttore del Museo del Novecento di Firenze, Sergio Risaliti, e firmato da 100 operatori del settore tra direttori di musei, critici e storici dell'arte, curatori, artisti, collezionisti, galleristi", spiega Lombardi. (ANSA).