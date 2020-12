Comune Chiavari inizia distribuzione buoni spesa

(ANSA) - CHIAVARI, 21 DIC - E' iniziata questa mattina la distribuzione dei buoni spesa per i chiavaresi che, in possesso dei requisiti, ne hanno fatto domanda. Il beneficio riguarda 413 famiglie per un importo complessivo di € 119.700. Lo comunica il Comune di Chiavari (Genova).

"Si tratta della seconda distribuzione di buoni spesa per generi di prima necessità per i cittadini più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 - spiega l'assessore ai servizi sociali, Fiammetta Maggio -. Verranno distribuiti in tre diversi punti del centro per evitare assembramenti e, contestualmente, per velocizzarne la consegna. Gli operatori dei servizi sociali hanno contattato telefonicamente, e continueranno a farlo, ogni singolo nucleo familiare per comunicare l'ora ed il luogo di consegna. Entro il 24 dicembre termineremo la distribuzione". Sul sito del Comune di Chiavari l'elenco degli esercizi commerciali abilitati al ritiro dei buoni spesa (ANSA).