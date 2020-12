Bizzarri e Kessisoglu in streaming con A Christmas Carol

(ANSA) - GENOVA, 21 DIC - Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu sono i protagonisti del reading di A Christmas Carol di Charles Dickens, uno dei titoli più amati del periodo natalizio e una delle opere più rappresentate e trasposte al mondo, nella versione pensata per il teatro. Il reading sarebbe dovuto andare in scena al Politeama Genovese in dicembre al Politeama Genovese, ovviamente con il pubblico, ma le normative antiCovid lo impediscono così l'idea è stata rilanciata in una modalità diversa capace di arrivare a tutti: andare in scena comunque dal teatro, ma in streaming e, unendo le volontà dei due artisti e del Politeama, gratuitamente.

La sera della Vigilia di Natale, alle ore 22, il reading sarà online dal Politeama Genovese, visibile contemporaneamente sulla Pagina Facebook e sul canale YouTube del Teatro. Si potrà assistere gratuitamente allo spettacolo fino al 6 gennaio su tutti i device: smartphone, tablet, PC, e per chi possiede una smart TV anche sul televisore di casa. (ANSA).