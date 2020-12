Covid: 30 ospiti e 5 operatori positivi in Rsa del Savonese

(ANSA) - GENOVA, 20 DIC - Due situazioni di criticità per il covid sono maturate nelle ultime 24 in Liguria. In una Rsa del Savoneseci sono 35 positivi e otto in una comunità alloggio di Genova. Lo ha detto il presidente Giovanni Toti facendo il punto sull'emergenza covid.

"Abbiamo due nuove situazioni - ha detto - da monitorare: 30 ospiti e 5 operatori sanitari positivi in una Rsa di Noli, nel Savonese, e 8 in una comunità alloggio di Genova, già spostati in strutture di cura a carico di Asl 3. Sono situazioni sotto controllo, monitorate e seguite direttamente dal nostro personale anche se si tratta di strutture private. Nonostante i controlli che facciamo regolarmente capita talvolta che un operatore porti il contagio all'interno delle strutture. Ma non ho segnalazione di casi gravi, si tratta comunque di situazioni che - ha concluso Toti - non incidono sulla circolazione comunitaria del virus: vanno gestite con grande cura e attenzione e sicuramente quando avremo finito la prima fase di vaccinazione a gennaio saranno meno frequenti". (ANSA).