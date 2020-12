Camion frigo non idoneo, multato

Derrate alimentari trasportate su un camion senza le adeguate misure igieniche sono state scoperte dalla polizia stradale della Spezia durante una serie di controlli mirati in occasione delle festività natalizie insieme con personale della 'Asl 5. La merce era su un autocarro isotermico condotto da un cittadino italiano 41enne residente nella provincia di Massa Carrara che trasportava latticini, salumi, prodotti ittici e funghi. Gli operatori hanno subito notato che l'interno del vano frigorifero si presentava in condizioni igieniche non idonee al trasporto alimentare, con ristagni di acqua sul pavimento e muffa, scaffalature non sanificate; la merce, inoltre, era priva delle etichette necessarie alla loro "tracciabilità" e molti degli articoli erano addirittura privi di qualsiasi confezionamento.

Il personale dell'Asl ha confermare che il trasporto stava avvenendo in violazione della prevista normativa, in assenza di corretta conservazione e di tracciabilità dei prodotti.

La merce, circa 71 chili, è stata quindi ritenuta dallo stesso personale ASL non più idonea alla vendita e sottoposta a vincolo sanitario tramite sequestro; al conducente sono state contestate sanzioni, per le predette violazioni, per un importo complessivo di 2500 euro. Regolari gli altri mezzi sottoposti a controllo.

Le verifiche proseguiranno nei prossimi giorni sulle tratte stradali e autostradali della provincia.