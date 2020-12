Calcio: Genoa; Maran verso esonero, ipotesi Ballardini

Ore calde in casa Genoa dopo la sconfitta a Benevento. La panchina di Rolando Maran è sempre più a rischio. Dalla società non arrivano per il momento notizie ma l'avventura del tecnico, che in 13 giornate ha raccolto solo una vittoria con il Crotone all'esordio, appare finita. Il nome più caldo in caso di esonero è quello di Davide Ballardini, che tornerebbe per la quarta volta al Genoa.