Ancora 285 contagi e due morti

Sono 285 i nuovi positivi oggi in Liguria a seguito di 3.126 tamponi. A Imperia sono 24, a Savona 43, a Genova 124, nel Tigullio 45, alla Spezia 48. La Liguria registra due morti. Negli ospedali ci sono 765 pazienti, 8 in meno di ieri, di cui 70 nelle terapie intensive. I guariti sono 243, in isolamento domiciliare ci sono 254 persone in meno.