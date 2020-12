La Samp vince ancora, battuto 3-1 il Crotone

Seconda vittoria di fila per la Sampdoria che batte il Crotone 3-1, dopo il successo a Verona. Blucerchiati in vantaggio con Damsgaard, a segno su cross di Jankto, che dopo 10' raddoppia. Il Crotone reagisce ed accorcia con Simy su rigore a fine primo tempo.

Nella ripresa entra in campo Quagliarella che alla prima occasione segna. L'attaccante campano è in serata e va ancora in gol al 46' ma la Var gli nega la gioia della doppietta personale. Per Quagliarella 200esima presenza in maglia blucerchiata e rete numero 90. Per lui 170esimo sigillo in serie A. Negli ultimi minuti spazio anche per Candreva che aveva fatto pace ieri con Ranieri.

La squadra di Ranieri si porta a 17 punti in classifica, lontanissima dalle retrovie.