Occupano casa e provocano incendio

Occupano una casa popolare di Arte a Genova e provocano un incendio. I due, un italiano e un marocchino di 49 e 44 anni, sono stati denunciati dalla polizia per invasione di edifici e sanzionati per ubriachezza. È successo ieri in via Brocchi. Gli agenti delle volanti sono intervenuti su segnalazione dei vigili del fuoco. Nella casa, che avrebbe dovuto essere vuota, c'era un cane spaventato dalle fiamme che si stavano propagando da una stufetta lasciata accesa. I due si sono presentati dopo qualche ora, ubriachi, pretendendo di entrare nella casa.