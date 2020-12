Covid: Mit, con stop viaggi accelerare lavori in autostrada

(ANSA) - GENOVA, 19 DIC - Non si fermano i cantieri sulla rete autostradale ligure. Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha "sollecitato i concessionari ad approfittare delle restrizioni in vigore durante il periodo natalizio per il covid a intensificare l'attività dei cantieri. Al lavoro saranno una decina di squadre, prevalentemente poste all'interno delle gallerie distribuite lungo le autostrade A7, A10, A12 e A26".

Nei prossimi giorni il ministero stima un calo del 30% di viaggi tra il 21 e il 23 dicembre, del 60% nelle cosiddette giornate arancioni del 28, 29 e 30 fino a un meno 90% dei giorni festivi.

"Questo permetterà uno svolgimento più snello degli interventi e disagi minimi per coloro che si metteranno in viaggio", scrive il Mit. (ANSA).