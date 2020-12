Comuni: Chiavari, sindaco Di Capua annuncia la ricandidatura

(ANSA) - GENOVA, 19 DIC - Il sindaco di Chiavari Marco Di Capua annuncia la sua ricandidatura. Lo fa spiegando che i progetti impostati hanno bisogno di due mandati per essere realizzati. "Ho deciso di ricandidarmi per continuare a cambiare Chiavari. Una decisione presa per portare avanti una precisa visione del futuro della città. I progetti che ho impostato in questi tre anni e mezzo, per i quali ho ottenuto cospicui finanziamenti, richiedono per la loro attuazione almeno due mandati".

Eccoli i progetti. Colmata mare: "Ospitando il depuratore sarà oggetto di lavori per diventare uno spazio pubblico attrezzato, con un polmone verde". Fronte mare: "Sarà riqualificato, ampliato e pedonale". Piscina olimpionica del Lido: "Dopo anni di abbandono punto a riportarla all'antico splendore". Messa in sicurezza del Rupinaro: "Avrà un canale scolmatore, operazione da 35 milioni".Villa Rocca e il suo parco: " Lo stiamo restaurando". Rete ciclabile integrata: "Collegherà i quartieri, dal lungo Entella alla passeggiata mare, per incentivare la mobilità sostenibile". "Riduzione delle tasse, dell'Irpef, nuovi servizi al cittadino come il bonus bebè, ripristinato dopo decenni, per aiutare le neo- famiglie".

"Voglio vedere la conclusione di questi importanti lavori entro il 2027. Voglio continuare a portare avanti il mio progetto civico che in questi anni ha portato tanti fatti", dice Di Capua sottolineando il contributo di Partecip@ttiva "alleato corretto e leale. Auspico, quindi, un sostegno alla mia candidatura sin dall'inizio". Il sindaco conclude dicendo: " A gennaio 2021 riapriremo il Point di corso Garibaldi per incontrare i cittadini, raccogliere idee e adesioni al nostro progetto civico. Quindi, avanti così: con Marco Di Capua vince Chiavari!" (ANSA).