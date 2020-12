Calcio: Genoa; Maran, seguire la strada vista col Milan

La partita contro il Milan, finita in parità ma con i rossoblù due volte in vantaggio, ha indicato la strada da seguire e Rolando Maran alla vigilia della trasferta di Benevento non ha dubbi. "Questa è la via giusta - ha detto - l'abbiamo intrapresa alcune partite fa e stiamo cominciando a raccogliere i frutti. E in particolare dovremo essere bravi ad avere l'intensità che abbiamo avuto in queste ultime tre gare dove siamo andati a pareggiare a Firenze, abbiamo visto come è andata con la Juve e abbiamo pareggiato con il Milan. Servirà questo atteggiamento consapevoli di andare ad incontrare una squadra che ha reso la vita difficile a grandi formazioni. Noi dobbiamo concentrarci sulla nostra intensità e sulla nostra voglia di fare".

La squadra deve affrontare due trasferte, Benevento e Spezia, senza Pellegrini ma con Pandev, assente contro il Milan e Zappacosta, quest'ultimo da tempo fermo prima per il virus e poi per problemi muscolari. "Sono disponibili entrambi. Per quanto riguarda Zappacosta sicuramente con un minutaggio ridotto, ma è una buona notizia". Ma è soprattutto in attacco che il tecnico avrà maggiori opzioni. "Finalmente ho la possibilità di scegliere. Sapere di poter contare su tutti quanti è un valore in assoluto".